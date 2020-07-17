وزير السياحة: الحرفيون أنتجوا 16 مليون كمامة ووزعوا 3 ملايين منها مجانا

قال وزير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي حميد حميدو، إنّ الحرفيين ساهموا كثيرا في صناعة الكمامات.

وأضاف الوزير خلال استضافته في بلاطو تلفزيون “النهار”، أن الحرفيين أنتجوا 16 مليون كمامة، بمعدل 600 ألف كمامة في اليوم، غير أنهم تباطأوا في الإنجاز بسبب دخول بعض الصناعيين المختصين في هذه العملية.

وكشف الوزير أيضا، أن الحرفيين وزعوا 3 ملايين كمامة مجانا على المواطنين، وانتجوا 63954. لباس واقي، بالإضافة إلى إنتاج 27735 مئزر واقي، و5206 أغطية سريرية و15 الف واقي وجه بلاستيكي، مضيفا أنهم ساهموا أيضا في صناعة مواد التعقيم من خلال إنتاج قرابة 23 ألف لتر من مواد التعقيم.