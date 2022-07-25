وزير السياحة: الدخول إلى الشواطئ مجاني.. لابد من خدمات تستجيب لطلبات السياح

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، على أهمية رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الهياكل السياحية في البلاد لتشجيع السياحة الداخلية.

وأشار وزير السياحة، خلال زيارته اليوم إلى ولاية جيجل، إلى أهمية تقديم خدمات تستجيب لطلبات السياح و تشدهم أكثر نحو السياحة الداخلية. مؤكدا على أن توفير الأمن و جودة الخدمات و مدى استجابتها لاحتياجات السائح تعد من أهم عناصر الاستقطاب السياحي و ترقية القطاع. مشيرا إلى مقومات البلاد في مجال السياحة.

كما أكد حمادي على إلتزام دائرته الوزارية بمرافقة الناشطين في المجال السياحي لكسب ثقة السائح و استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح. مشددا بالمناسبة على حق المواطن في الدخول المجاني إلى مختلف الشواطئ.

وخلال تفقده للمعرض الوطني للصناعة التقليدية ببلدية سيدي عبد العزيز. المقام في إطار برنامج موسم الاصطياف 2022. إستمع وزير السياحة لانشغالات الحرفيين العارضين. و التي أكد على التكفل بها خصوصا ما تعلق بضمان ديمومة ممارسة بعض الحرف المهددة بالزوال.

كما أكد وزير السياحة على المساعي الحثيثة الرامية إلى حماية مختلف الحرف التقليدية و ترقيتها. من خلال المرافقة للاستفادة ضمن مختلف صيغ الدعم المتاحة من طرف الدولة. بهدف توسيع النشاط و استحداث مناصب عمل أكثر.

ويواصل وزير السياحة و الصناعة التقليدية زيارته إلى ولاية جيجل التي تدوم يومين. بمعاينة بعض المشاريع السياحية. و يستمع إلى عرض حول مخططات التهيئة بمناطق التوسع السياحي. قبل أن يتنقل إلى الواجهة البحرية “بومارشي”.

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