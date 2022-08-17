وزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر أمام العدالة بتاريخ 11 أكتوبر القادم

برمجت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 11 أكتوبر القادم. ملف قضية وزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر بصفته والي ولاية تسمسيلت سابقا المتابع رفقة 6 متهمين آخرين .

قضية الحال تتعلق بإستفاذة 4 مستثمرين لاراضي فلاحية بولاية تسمسيلت وتحويلها لنشاط صناعي بطريقة غير قانونية .

المتهمون وجهت له تهم تتعلق بالفساد وهي منح إمتيازات غير مستحقة. و تبديد اموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات .

و تاتي هذه المحاكمة بعد إستئناف المتهمين الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية. بسيدي امحمد و التي قضت بإدانة وزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر. بصفته والي ولاية تسمسيلت السابق بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة لوزير. مع إصدار احكاما اخرى تراوحت بين البراءة و عامين حبسا نافذا لباقي المتهمين من بينهم 4 مستثمرين بولاية تسمسيلت.