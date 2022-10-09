وزير السياحة السابق مهدد بـ 7 سنوات حبسا

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص. في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد بالعاصمة تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. و مليون دج غرامة مالية نافذة لوزير السياحة الأسبق بن مسعود. عبد القادر بصفته والي ولاية تسمسيلت. سابقا بعد أن تمت متابعته في قضايا فساد. تتعلق بمنحه تراخيص لانجاز مشاريع بالولاية مخالفة لقانون الصفقات العمومية.

و للإشارة تم التماس نفس العقوبة لأربع متهمين من بينهم متابعين في قضية الحال أمين عام سابق لذات الولاية. ومدير مكتب دراسات إلى جانب رئيس لجنة الصفقات .وفتح الأظرفة بولاية تسمسيلت سابقا هذا بعدما تمت متابعتهم بموجب قانون مكافحة الفساد. عن تهم إبرام صفقات عمومية مخالفة للقوانين و الأحكام التشريعية، و إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين. وجنحة الإستفادة من سلطة عون عمومي، كما تم متابعة وزير السياحة الأسبق بن مسعود عبد القادر. بمنحه تراخيص لإبرام صفقات عمومية مخالفة للقوانين. منها انجاز ملاعب جوارية بولاية تسمسيلت و عمليات تهيئة قاعة العروض و المحاضرات. و أشغال تخص إنجاز جدار إسمنتي بمحاذاة ثكنة عسكرية.

إنكار التهم..

وأنكر بن مسعود كل التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن جميع التراخيص التي منحها في إطار إبرام صفقات لمشاريع تنموية. منذ تعيينه على رأس ولاية تسمسيلت. من سنة 2016 إلى غاية 2018 ، كانت مطابقة للقانون. مضيفا أن عملية ترميم قاعة العروض و المحاضرات بوسط المدينة. جاءت بعد تعرضها لحريق مهول سنة 2017، مما تطلب الأمر إعادة تهيئتها. و ذلك بعد إتلاف جميع محتويات القاعة. ليتم منح الصفقة بالتراضي البسيط بترخيص منه شخصيا. و كان ذلك في إطار الاستعجال حماية على الملك العام وخوفا من تعرضها للتخريب وتحويلها إلى وكر للمنحرفين.

كما أضاف بن مسعود أنه منح رخصة واحدة لإنجاز ملعب جواري ببلدية ثنية الحد و تفاجأ بتجسيد ملعبين.

واضاف انه نزولا عند رغبة شباب المنطقة و الذين طالبوه خلال زيارة ميدانية بشكل ملح. من أجل إنجاز مرافق ترفهية ورياضية، و أضاف المتهم أنه إستعمل كافة صلاحياته بصفته والي الولاية. لتجسيد مشروع ملعب جواري بالبلدية التي كانت تفتقر للتنمية. و أن المشروع تم انجازه بظروف إستعجالية، في إطار استراتجية الدولة للدفع بعجلة التنمية.