وزير السياحة: الصناعة التقليدية رافعة لتعزيز الجاذبية الإقتصادية والسياحية لبلادنا

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي بغرداية، على ضرورة أن يكون قطاع الصناعة التقليدية رافعة لتطوير وترقية التراث الوطني.

وأوضح وزير السياحة، خلال إشرافه على افتتاح معرض لبيع منتوجات الصناعة التقليدية والحرف بولاية غرداية على هامش الطبعة الخامسة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية، أن قطاع الصناعة التقليدية من شأنه أن يكون رافعة لتطوير وترقية التراث الوطني وتعزيز الجاذبية الإقتصادية والسياحية لبلادنا. مشيرا إلى أن التظاهرة ستساهم بشكل فعال في تعزيز الجاذبية السياحية بمنطقة غرداية. علاوة على تدعيم أسس تنمية هذا النشاط الإقتصادي.

كما أشار وزير السياحة إلى أهمية فتح غرف للصناعة التقليدية والحرف على مستوى الولايات الجنوبية الجديدة، إستجابة لتطلعات الحرفيين في هذه المناطق. مشيرا إلى أن هذا المعرض المنظم من طرف من غرفة الصناعة التقليدية والحرف بغرداية فضاء ووسيلة للحرفيات والحرفيين لتسويق منتوجاتهم. كما أنه فرصة لتبادل الرؤى والخبرات، وفقا لمدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف.

ومن جانبه اعتبر أحد الحرفيين من ولاية تمنراست أن الصناعة التقليدية لاسيما في مناطق الجنوب الكبير. بمثابة ثروة حقيقية يمكن أن تلعب دورا هاما في التنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

للإشارة قد توجه وزير السياحة رفقة وزيرة الثقافة والوفد المرافق لهما في نهاية اليوم إلى المنطقة الفلاحية سبسب الواقعة على بعد حوالي خمسين كلم جنوب غرداية. وذلك لحضور الألعاب التقليدية والعروض والرياضية، على غرار الفنون القتالية والتزحلق على الكثبان الرملية.

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