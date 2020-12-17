عاجل

وزير السياحة.. المؤسسات الناشئة قاطرة للنموذج الاقتصادي الجديد

الوطني
  • -
  • 0
وزير السياحة.. المؤسسات الناشئة قاطرة للنموذج الاقتصادي الجديد
بقلم أسماء.ع

قال وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد حميدو، إن المؤسسات الناشئة تشكل القاطرة للنموذج الاقتصادي الجديد الذي يرتكز على المعرفة والابتكار.

وأوضح وزير السياحة، أن هذا النموذج عماده ولبنته الأساسية هي طاقات الشباب المتعلم والمبدع والحامل للأفكار النيّرة، تجسَّدُ بمشاريع مبتكرة.

وتساهم  هذه المشاريع في تطوير الاقتصاد الوطني وخدمته عبر مؤسسات وشركات ناشئة قادرة على صنع الفارق وتحقيق القفزة النوعية المنتظرة.

ونوه وزير السياحة، محمد حميدو، بالخطوة النوعية التي قام بها اليوم الديوان الوطني للسياحة بالشراكة مع منتدى الشباب والشركات الناشئة.

ويتعلق الأمر بشراكة إستراتيجية تفتح آفاقا واسعة لتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة والرقمنة في الترويج لوجهة الجزائر السياحية.

وأكد محمد حميدو، أن المؤهلات السياحية الكبيرة لبلادنا تبقى في حاجة ماسة لإحداث تطبيقات إلكترونية تستعمل في تسويق سياحي حديث.

ودعا وزير السياحة، جميع المؤسسات التابعة للقطاع أن تحذو حذو الديوان الوطني للسياحة في مثل هذه المبادرات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=936143

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com