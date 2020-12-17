وزير السياحة.. المؤسسات الناشئة قاطرة للنموذج الاقتصادي الجديد

قال وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد حميدو، إن المؤسسات الناشئة تشكل القاطرة للنموذج الاقتصادي الجديد الذي يرتكز على المعرفة والابتكار.

وأوضح وزير السياحة، أن هذا النموذج عماده ولبنته الأساسية هي طاقات الشباب المتعلم والمبدع والحامل للأفكار النيّرة، تجسَّدُ بمشاريع مبتكرة.

وتساهم هذه المشاريع في تطوير الاقتصاد الوطني وخدمته عبر مؤسسات وشركات ناشئة قادرة على صنع الفارق وتحقيق القفزة النوعية المنتظرة.

ونوه وزير السياحة، محمد حميدو، بالخطوة النوعية التي قام بها اليوم الديوان الوطني للسياحة بالشراكة مع منتدى الشباب والشركات الناشئة.

ويتعلق الأمر بشراكة إستراتيجية تفتح آفاقا واسعة لتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة والرقمنة في الترويج لوجهة الجزائر السياحية.

وأكد محمد حميدو، أن المؤهلات السياحية الكبيرة لبلادنا تبقى في حاجة ماسة لإحداث تطبيقات إلكترونية تستعمل في تسويق سياحي حديث.

ودعا وزير السياحة، جميع المؤسسات التابعة للقطاع أن تحذو حذو الديوان الوطني للسياحة في مثل هذه المبادرات.