وزير السياحة: المدرسة العليا للفندقة فريدة من نوعها وينبغي استغلال هياكلها ومؤهلاتها

قام وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، اليوم الإثنين ، بزيارة المدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين البنيان، حيث قام بمعاينة مختلف أجنحة المدرسة وحضر جانبا من احدى دروس البرامج البيداغوجية للمدرسة.

وأوضح بيان للوزارة، أن الوزير ألقى خطابًا على طلبة المدرسة، حثّهم فيه على أهمية تلقّي التكوين الأمثل. والعمل على اكتساب أكبر قدر ممكن من المهارات في مجال السياحة والفندقة. وهذا للرفع من مستوى الأداء في مستقبلهم المهني والذي يعود بالنفع الكبير على قطاع السياحة عامة .

كما أكد ديدوش أيضا في لقائه مع مسؤولي المدرسة، على ضرورة إعداد وتحيين المخططات الاستراتيجية. لزيادة فرص وأهداف التكوين بالمدرسة العُليا التي تعتبر فريدة من نوعها على المستوى الافريقي والإقليمي وينبغي استغلال هياكلها ومؤهلاتها لتحقيق المبتغى الأساسي منها وجعلها مرافقا اساسيا للقطاع.