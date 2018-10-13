وزير السياحة: الولايات الحدودية تتدعم بـ1500 مشروع سياحي

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود، أن الولايات الحدودية ستتدعم في القريب العاجل بـ”1500 مشروع سياحي.

وقال “أن العدد الإجمالي للمشاريع السياحية المخصصة للولايات الحدودية بلغ 1500” مشروع منها 200 قيد الإنجازي.

ببطاقة إستيعاب تصل إلى 45 ألف سرير وبقيمة إستثمار تبلغ 14 مليار دينار جزائري.

ونوه الوزير بهذه المشاريع وإعتبرها أحد مكاسب الدولة الجزائرية، وستؤدي إلى خلق أقطاب سياحية يقصدها من الداخل والخارج، كما من شأنها إمتصاص للبطالة.

وجاءت تصريحات الوزير عقب كلمة له خلال أشغال الملتقى الوطني حول المناطق الحدودية، اليوم السبت، بالعاصمة.