وزير السياحة: برامج سياحية مشتركة ورحلات إستكشافية بين الجزائر واليونان

إلتقى وزير السياحة و الصناعة التقليدية ياسين حمادي مع سفير جمهورية اليونان بالجزائر جيورجيوس زاشريوداكيس. كما إستعرض الطرفان واقع و آفاق ترقية علاقات التعاون بين البلدين في مجال السياحة.

وحسب ما أروده بيان لوزارة السياحة، فقد إستعرض الوزير خلال المحادثات خارطة طريق القطاع المسطرة لترقية قطاع السياحة بالجزائر. مؤكدا على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بالنظر إلى العوامل المشتركة التي تجمعهما.

كما عبر حمادي بالمناسبة على رغبته في مد جسور التعاون بين المتعاملين الجزائريين و نظرائهم اليونانيين في مجال السياحة. كما اتفق الطرفان -يضيف البيان- على تسطير برامج سياحية مشتركة ضمن الرحلات السياحية البحرية المنظمة بحوض البحر الأبيض المتوسط. فضلا عن تنظيم رحلات استكشافية لصالح منظمي الرحلات و الأسفار لليونان و تبادل الخبرات في مجال السياحة “.

و في ذات السياق، اتفق الطرفان على ضرورة اثراء مشروع اتفاق التعاون السياحي المشترك واغتنام فرصة انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية-اليونانية لإبرامه”.

وأشار البيان، إلى أن السفير اليوناني أشاد بالإمكانيات الهائلة التي تزخر بها الجزائر. معربا عن إستعداده لترقية و تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال السياحة و توسيع مجالات الشراكة والتعاون”.

و في الاخير اتفق الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز و تطوير العلاقات “الجزائرية-اليونانية” في مجال السياحة و الصناعات التقليدية بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين “.

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