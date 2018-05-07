وزير السياحة: بفضل بوتفليقة أصبح المواطن قادر على “التحواس”

ثمّن وزير السياحة، عبد القادر بن مسعود، اليوم الإثنين، ذهاب الجزائريين إلى خارج الوطن، من أجل السياحة.

وقال،بن مسعود،في فوروم الإذاعة، أن بفضل السياسة الرشيدة، ورئيس الجمهورية، وضبط التوازنات الإقتصادية، ضمنت الدولة طبقة متوسطة، قادرة على العيش وعلى السفر إلى دول خرى.

أما بخصوص الأسعار، أوضح وزير السياحة، أن في جميع دول العالم، يوجد أسعار موضوعية ومرتفعة نسبيا ومنخفضة.

وأشار المسؤول الأول عن القطاع، أنّ الشّيء السّلبي هو الخدمات، قائلا “يجب أنّ تحسن الخدمات عن طريق التكوين ومنح التسيير لأهل الإختصاص”.