 وزير السياحة  بن مسعود يستقبل سفير جمهورية فيتنام

إستقبل وزير السياحة و الصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بالجزائر ” فامكوك ترو” بمقر الوزارة.

حيث تبادل الطرفان أبرز نقاط التعاون بين الجزائر و جمهورية فيتنام و بالخصوص في قطاع السياحة و الصناعة التقليدية.

كما عبر سفير فيتنام عن اعتزازه و افتخاره بالفترة التي قضاها في الجزائر خلال مهمته الدبلوماسية.

وأشاد الوزير بتطور العلاقة بين البلدين، خصوصا خلال السنوات الأخيرة .

والتي وصفها بالجيدة وأنها تسير في الطريق الصحيح.

واستذكر الطرفان ماضي العلاقات التي تعود إلى أكتوبر 1962 .

حيث كانت فيتنام من الدول السباقة التي بادرت بإرساء علاقات دبلوماسية مع الجزائر.

مثلما كانت الأولى في الاعتراف بالحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية سنة 1958.

واتفق الطرفان أن مستقبل التعاون بين الجزائر و فيتنام يسير في الطريق السليم خصوصا.

وان البلدان يتميزان بالحركية الاقتصادية الديناميكية ومؤشرات النمو القوية والمرتفعة.

ومن المرتقب أن يغادر السفير الجزائر قريبا.