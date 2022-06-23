قناة النهار وزير السياحة: تأجير المساكن للسياح سيؤطر ضمن معايير وشروط خفيفة جدا وبأثمان معقولة بقلم النهار أونلاين نشر في 23 جوان 2022 - 23:24 شارك غرِّد أرسل 37 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zpHqG اقرأ أيضا ريبورتاج: الجزائر- تركيا.. تطلعات شراكة إقتصادية ناجحة قناة النهار 12 جوان جثـ.ـمان اللاعب "بلال بن حمودة" يوارى الثرى بمقبرة حجوط قناة النهار 11 جوان أجواء حارة صيفية.. طقس الثلاثاء 07 جوان 2022 قناة النهار 07 جوان جيجل: غابة بوعفرون أو مملكة طائر الجوز الجزائري .. لوحة فنية طبيعية ساحرة قناة النهار 09 جوان رسيم بن غانم: لدينا مساحات كبيرة في الجزائر تسمح بالإستثمار في شتى المجالات قناة النهار 20 جوان وسيلة كاوس: هدفي لم يكن الشهرة إنما توفير العيش الكريم لأبنائي قناة النهار 15 جوان الرئيس تبون: لا مكان للمال الفاسد..وسنقطع الطريق لمن تسول له نفسه مد يديه للمال العام قناة النهار 20 جوان مدير التربية لتيارت: غيابات قليلة لممتحني شهادة التعليم المتوسط أغلبهم من الأحرار قناة النهار 08 جوان أنيس..طالب يبدع في إنشاء مواقع ومنصات إلكترونية تعليمية لفائدة الطلبة قناة النهار 05 جوان المديرة العامة للضرائب: سيكون هناك تقليص ضريبي للأجراء لتعزيز القدرة الشرائية قناة النهار 13 جوان