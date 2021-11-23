وزير السياحة: تخصيص أوعية عقارية لإنجاز محطات حموية جديدة

قال وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، أن الأولوية التي تعول عليها الحكومة والوزارة هي تطهير العقار السياحي وتطوير السياحة خاصة الداخلية على غرار السياحة الحموية.

وأضاف وزير السياحة خلال لقاء وطني جمعه بإطارات ومدراء القطاع اليوم الثلاثاء، أن مخطط عمل الحكومة تمخض عنه خارطة طريق للوزارة والقطاع محددة الأهداف ومضبوطة الآجال. من أجل تطهير وإنشاء وتهيئة العقار السياحي ووضعه تحت تصرف المستثمرين. عبر تصنيف مناطق توسع سياحي جديدة والتصديق على مخططات تهيئتها من أجل توفير قطع أرضية للإستثمار.

كما أشار وزير السياحة، أنه قد تم وضع تنمية السياحة الداخلية ضمن الأولويات. باطلاق مشاريع جديدة وتطوير المسارات السياحية، خاصة السياحة الصحراوية في ظل السكينة والأمن الذي تنعم به الجزائر.

أما بخصوص السياحة الحموية، فشدد الوزير على ضرورة تطوير هذا المنتوج والسعي لعصرنة الحمامات التقليدية بالتنسيق مع ولاة الجمهورية. بالإضافة إلى تخصيص أوعية عقارية لإنجاز محطات حموية جديدة ومراكز لمعالجة مياه البحر بالولايات الساحلية.

كما يعكف القطاع على إتمام المخطط التسويقي لوجهة الجزائر السياحية. بالتعاون مع المنظمة العالمية للسياحة وبرنامج الامم المتحدة للتنمية _يضيف الوزير_

وكشف أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أسدى تعليمات تنص على ضرورة إسهام البعثات الدبلوماسية في الترويج لوجهة الجزائر السياحية.

وفيما يخص الصناعة التقليدية فأكد الوزير على حماية المنتجات وتشجيع العمل الترويجي وتحديث اساليب تسويقها.

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كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، أن قطاع السياحة والصناعات التقليدية حظي باهتمام خاص من طرف الرئيس. واعتبره أحد الروافد الأساسية للإقتصاد الوطني. وأشار الوزير خلال لقاء وطني جمعه بإطارات ومدراء القطاع اليوم الثلاثاء، أنه بعد مصادقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة، أعدت الوزارة خارطة طريق لتدعيم التنسيق والرؤى ورفع مستوى الإدماج. وأشار وزير السياحة في ذات السياق، أنمه سيتم تعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع وتكريس الشفافية وتقييم الاعمال المنجزة من اجل تطوير القطاع. بالإضافة إلى الإهتمام بالسياحة الداخلية من خلال الإرتقاء بالخدمات السياحية وترقية السياحة الحموية وطنيا ودوليا.