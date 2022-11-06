وزير السياحة: ترقية الوجهة السياحية للجزائر لاستقطاب 3 ملايين سائح

قال وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، أن الجزائر عرفت مؤخرا تدشين عدة مرافق وهياكل سياحية. متمثلة في عدة مراكز سياحية وفنادق أضحت قبلة للمواطن الجزائري. مشيرا إلى ترقية الوجهة السياحية للجزائر قصد استقطاب 3 ملايين سائح.

وأضاف وزير السياحة، خلال استماعه من قبل لجنة المالية والميزانية، أن قطاع السياحة تعلق عليه آمالا كبيرة للمساهمة في رفع الإيرادات العامة لميزانية الدولة. موضحا أن الجزائر عرفت مؤخرا تدشين عدة مرافق وهياكل سياحية متمثلة في عدة مراكز سياحية وفنادق أضحت قبلة للمواطن الجزائري، إلى جانب فتح مجال الاستثمار للقطاع الخاص.

وأشار وزير السياحة، إلى أن البرنامج المتعلق بالسياحة يهدف أساسا إلى تثمين المقصد السياحي الجزائري دوليا. ورفع وتحسين مستوى النشاط السياحي لفائدة المواطنين. وذلك من خلال ترقية الوجهة السياحية للجزائر قصد استقطاب 3 ملايين سائح. بالإضافة كذلك إلى إعادة بعث مخطط جودة السياحة الجزائرية للوصول إلى 600 منخرط مع تحسين أداء جهاز التكوين. إلى جانب تطوير السياحة الداخلية للإستجابة لطلبات المواطنين عبر تعزيز الحظيرة الفندقية وتنويع العرض السياحي.

أما فيما يتعلق بالصناعة التقليدية والحرف، فأكد الوزير أن تطلعات القطاع تتمحور حول حماية منتجات الصناعة التقليدية وتثمين الموروث التقليدي الوطني. وتأطير وترقية التشغيل في الصناعات التقليدية والحرف. إضافة إلى تحسين مردودية مختلف المنتجات المحلية للصناعة التقليدية.

كما أكد وزير السياحة، على ضرورة تحقيق قفزة نوعية في مجال تثمين الموارد البشرية و رقمنة قطاع السياحة و الصناعة التقليدية و عصرنة أساليب التسيير الإداري. حيث تولي أهمية خاصة للتكوين وتوفير المهارات والكفاءات القادرة على تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية.

وأثار أعضاء اللجنة جملة من الإنشغالات أبرزها حل مشكل العقار السياحي، وضرورة إعادة الإعتبار للمؤسسات التكوينية في قطاع السياحة والصناعة التقليدية. بالإضافة كذلك إلى إنشاء قناة تلفزيونية للترويج السياحي والإرث المادي واللامادي الذي تزخر به بلادنا.

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