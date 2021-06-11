وزير السياحة: تنصيب اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موسم الإصطياف

قام وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد علي بوغازي بتنصيب اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موسم الاصطياف لسنة 2021. حيث شدّد على ضرورة السهر على إنجاح هذا الموعد الهام وجعله متميزا تحضيرا وأداء.

وحسب بيان للوزارة، فقد دعا وزير السياحة إلى متابعة مدى تنفيذ المديرين الولائيين للتعليمات المسداة إليهم خلال إجتماعهم الوطني الأخير الذي أشرف عليه، وموافاته بتقارير أسبوعية، حرصا منه على توفير الظروف المريحة والخدمات الجيدة للمصطافين. بما يسمح للجزائريين بالإستمتاع بعطلهم في وطنهم. كما أمر المدير العام للصناعة التقليدية بضرورة متابعة مدى إلتزام المديرين الولائيين بتوفير الفضاءات ليعرض الحرفيون منتجاتهم بمناسبو موسم الاصطياف.

وأوضح المصدر، أن الوزير كلّف مدير عام السياحة بمواصلة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للسياحة المصادف ليوم 25 جوان. وجعله متميزا هذه السنة من خلال تسطير برنامج متنوع وطنيا وعلى مستوى 58 ولاية. بما يعيد للسياحة وهجها وتألقها كرافعة للاقتصاد الوطني وأداة للرفاه الإجتماعي والمجتمعي.