وزير السياحة: “تنصيب لجنة قطاعية لمتابعة تحضيرات موسم السياحة الصحراوية”

الوطني
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وزير السياحة: “تنصيب لجنة قطاعية لمتابعة تحضيرات موسم السياحة الصحراوية”
بقلم أمينة داودي

أكد وزير السياحة عبد القادر بن مسعود، على ضرورة تنصيب لجنة تضم جميع الفاعلين، توكل لها مهمة متابعة تحضيرات موسم السياحة الصحراوية.

وترأس مساء أمس بن مسعود إجتماع لتحضير موسم السياحة الصحراوية، وذلك بحضور إطارات الوزارة وجميع المؤسسات ذات الصلة.

كما حضر الإجتماع النقابة الوطنية والفديرالية الوطنية للوكالات السياحية، وممثلي شركتي الطيران للخطوط الجوية والطاسيلي.
أين أكد الوزير على ضرورة تنصيب لجنة تضم جميع الفاعلين،توكل لها مهمة متابعة تحضيرات هذا الموسم.

كما شدد على ضبط كل التفاصيل مع رصد كل الوسائل البشرية واللوجيستية لإنجاح موسم السياحة الصحراوية لترقية الوجهة السياحية لوطننا.


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