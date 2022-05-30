قناة النهار وزير السياحة : رئيس الجمهورية أسدى تعليمات لمراجعة أسعار الفنادق بقلم قناة النهار نشر في 30 ماي 2022 - 16:54 شارك غرِّد أرسل 84 0 وزير السياحة : رئيس الجمهورية أسدى تعليمات لمراجعة أسعار الفنادق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/vtica اقرأ أيضا تساقط أمطار رعدية في 11 ولاية أخبار الجزائر 25 ماي صريح جدا: 85 مليون وستمائة تكلفة الحج ! .. من أين السبيل ؟ قناة النهار 28 ماي طلبة يحتلون المراتب الأولى في مسابقة "هواوي" لتكنولوجيا الإعلام ويطمحون للعالمية قناة النهار 26 ماي بعد إصابة والدته بالسرطان.. حميد يناشد المحسنين لمساعدته في توفير الدواء قناة النهار 13 ماي صرخة: خالتي كلثوم وإبنتها تفترشان الشارع وسط الوحوش البشرية قناة النهار 18 ماي بلماضي: "دافعت عن بلدي ضد غاساما ولم أجد المساندة اللازمة" الرياضة 30 ماي حضانة الأطفال بعد وفـاة الأم.. مشاكل وقضايا كثيرة في المحاكم قناة النهار 25 ماي محمد سعيد معلم: إختصاصي هو الملاكمة والمصارعة وفنون القتال المختلطة ما كنتش نعرهم قناة النهار 18 ماي طالع هابط: النوي يحيى والي العاصمة بعد إستحداث وحدة للدراجات النارية للتبليغ عن النقطاء السوداء قناة النهار 24 ماي زوجي مدمن على الهاتف الذكي..ولى مقلق ومنفعل كيفاش ندير معاه؟ قناة النهار 29 ماي