وزير السياحة: رفع العراقيل عن 71 مشروعا سياحيا

كشف وزير السياحة و الصناعات التقليدية ديدوش مختار عن رفع العراقيل عن 71 مشروعا سياحيا عبر الوطن.

وأوضح الوزير لدى معاينته رفقة والي الطارف حرفوش بن عرعار أشغال تهيئة منطقة التوسيع السياحي “ميسدا”. ببلدية السوارخ الحدودية في إطار زيارة عمل و تفقد قام بها إلى ولاية الطارف، أنه تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية الى متابعة ومعالجة المشاريع الاستثمارية العالقة في قطاع السياحة. تم رفع القيود عن 71 مشروعا سياحيا عبر 58 ولاية.

كما أكد وزير السياحة، أن هذه المشاريع ستساهم بعد تجسيدها في التخفيف من النقص الحاصل في المرافق السياحية وتدعيم الولايات بـ 8 آلاف سرير. إضافية وخلق أكثر من 12 ألف منصب عمل بين مباشر وغير مباشر.

كما أشار وزير السياحة، لدى تفقده أشغال عصرنة وإعادة تأهيل فندق المرجان ببلدية القالة الذي بلغت أشغاله 35 بالمائة. ومن المنتظر أن يدخل حيز الخدمة في أوت 2024. أن الحظيرة الفندقية الوطنية تدعمت مع انطلاق موسم الإصطياف الجاري ب 13 مشروعا سياحيا. في حين سيتم استلام ثمانية مشاريع سياحية أخرى تجري بها الأشغال بوتيرة سريعة أواخر الشهر الجاري ومن شأنها توفير مئات مناصب الشغل.

و بعد زيارته لمعرض الصناعات التقليدية والحرف المنظم بدار الحرف ببلدية القالة أكد ديدوش عزم الدولة على مواصلة دعم قطاع السياحة ومرافقة كل الحرفيين. من خلال مرافقتهم لاسيما في مجال تسويق منتجاتهم لجعل هذا القطاع الحيوي محركا حقيقيا للتنمية.

و ثمن الوزير من جهة أخرى القفزة النوعية التي سجلها قطاعه بولاية الطارف من خلال الهياكل الجديدة التي تعزز بها. على غرار منطقة التوسع لسياحي ”مسيدا” ذات الموقع الاستراتيجي الهام. والذي يقع في أقصى شرق الوطن والذي يحتوي على 17 قطعة أرضية مخصصة لإنجاز 13 مشروعا سياحيا على مساحة إجمالية تقدر ب 45 هكتارا. وتخص إنجاز سلسلة من الفنادق من الطراز العالي والمنتجعات السياحية. وكل مرافق الخدمات والترفيه والتسوق والتي ستسمح بتوفير 2678 سريرا و خلق 5652 منصب شغل.