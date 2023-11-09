وزير السياحة: رقمنة 450 ألف بطاقة حرفي

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، مختار ديدوش، عن الاطلاق الرسمي للبطاقة المهنية للحرفيين الكترونيا، والتي تدخل في عملية رقمنة تسيير القطاع.

من جهته قال المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة والحرف. عبد الكريم بركي، إنه وفي إطار سياسة الدولة الرامية لرقمنة القطاع، تم اليوم الإعلان عن إطلاق أول بطاقة مهنية رقمية للحرفيين وتضم 4 ولايات نموذجية.

كما أضاف، أنه وبعد الانطلاق الرسمي سيتم الشروع في عملية التسجيلات، حيث يوجد 450 ألف حرفي متحصلين على البطاقة الورقية. سيتم تحويلهم الى الرقمية خلال فترة لن تتعدى سنتين. كما يتم تسجيل ما بين 20 إلى 30 ألف مسجل جديد سنويا، حيث سيلغى العمل بالبطاقة الورقية.

أما طريقة التسجيل، فأشار بركي، أنه يتم تقديم ملف بسيط رفقة بطاقة التعريف الوطنية ويعتمد عليها. ويكون هنالك قارئ آلي يسمح بالحصول على المعلومة من الأرضية الرقمية لوزارة الداخلية.

وكشف ذات المتحدث، أن الغرفة الوطنية تسلم البطاقة الرقمية في آجال لا تتعدى 5 أيام حتى في الولايات البعيدة. لاعطاء دفعة قوية لقطاع الصناعات التقليدية.

وأشار المتحدث، أنّ البطاقة الرقمية تحتوي على القارئ الآلي يسمح للسلطات العمومية مراقبة البطاقة. لأنها رسمية لتفادي التزوير. كما تضم رقمين إلكترونيين، الرقم الأول هو رقم الإستجابة السريعة. وكذا شريط المعلومات المزوّدة محليا تحتوي على معلومات مشفّرة للحفاظ على معلومات الحرفيين.