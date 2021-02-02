وزير السياحة: سنرافق المرأة الماكثة في البيت بمناطق الظل لتجسيد مشاريعها

قال وزير السياحة و العمل العائلي حميد حميدو، إنّ مصالح دائرته الوزارية ستعمل على مرافقة المرأة الماكثة بالبيت في مناطق الظل والمناطق النائية لتجسيد مشاريعها.

وأضاف ذات المسؤول الحكومي في تصريح له اليوم، أنه وفي في اطار المشروع الوطني لتشجيع المرأة الماكثة في البيت، تم اقتراح المشاريع الهادفة إلى تنمية منسجمة في بلادنا.

وأكد حميدو على أن تطوير العمل العائلي للماكثات في البيت يعتبر قيمة جوهرية لتحقيق مؤسسات أكثر شمولا و مجتمعا متناغما.

كما شدد ذات المسؤول على أن تجسد الالتزام يكون من خلال الإجراءات الملموسة التي تظمنها برنامج رئيس الجمهورية، مشيرا إلى وجود تحديات تتعلق بالفرص الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذا العمل يشكل مرافقة للمراة الماكثة في البيت في القرى و المناطق النائية و مناطق الظل، أين سيتم تكثيف القوافل الاعلامية في مختلف الولايات، قصد الاستماع للناشطين في العمل العائلي سيما النساء.

كما سيتم تسخير الطاقات المحلية، التسويق من خلال تمكين المرأة من دورات تدريبية و كيفية العرض و البيع، أين سيتم التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية لتسويق منتجات اقتصاد العائلة.

وسيتم استغلال المنصات الإلكترونية التي هي في طور الانجاز، قصد ترويج منتوجاتهن عبر الوسائط الالكترونية.