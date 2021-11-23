وزير السياحة: سنُسهل التأشيرة السياحية ولن نتغاضى عن المعاملة بالمثل

قال وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، أن كل أبواب الوزارة مفتوحة أمام المستثمرين وفرص الإستثمار التي تعود بالفائدة على القطاع والوطن بصفة عامة.

وأشار الوزير خلال ندوة صحفية على هامش لقائه بإطارات ومدراء القطاع، أن باب الإستثمار لم يغلق يوما في وجه أي مستثمر. مؤكدا أن الأجانب أيضا مرحب بهم من أجل الإستثمار.

وأوضح وزير السياحة، أنه سيتم العمل على الإشراف على الوفود الأجنبية والرحلات الإستكشافية لكل لكل الأسواق التقليدية من أجل الترويج للسياحة.

وأكد الوزير في ذات السياق، أنه سيتم تذليل العقبات والصعوبات أمام المستثمرين. خاصة الوكالات السياحية التي تعود بالفائدة على صاحبها قبل القطاع

أما فيما يخص منح التأشيرة، فأكد المسؤول الأول عن القطاع، أن رئيس الجمهورية قد أسدى تعليمات من أجل تسهيل الحصول على التأشيرة. غير أنه في العرف الدبلوماسي هناك ما يسمى “المعاملة بالمثل”. مشيرا إلى أنه “لا يمكن لأي كان أن يمنع منح التأشيرة ويطلب ملفات ثقيلة ونحن بالمقابل نتساهل معهم”.

كما أن رئيس الجمهورية قد أعطى تعليمات يوم 12 سبتمبر لإجراءات التسهيل للحصول على التأشيرة. خاصة تأشيرة الأفواج. كما سيتم التسهيل للوكالات السياحية الجزائرية التي لها علاقة بوكالات بالخارج. وهو ماحصل مع الوفد الروسي الذي قدم مؤخرا إلى الجزائر أين تحصل في مدة 4 أيام على التأشيرة.

وفيما يخص الترسانة القانونية للقطاع، أكد وزير السياحة أن معظم القوانين قديمة وسيتم تحيينها بإشراك الجميع، وحتى المدراء والمنظمات والفدراليات. خاصة وأن هناك 6 قوانين كانت تحكم القطاع، حيث تم اللجوء إلى لم شمل كل الترسانة القانون في قانون واحد وهو “القانون التوجيهي للسياحة”.

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