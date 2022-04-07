وزير السياحة: ضرورة مراجعة الأسعار الحالية لخلق تنافسية بين المستثمرين

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية ياسين حمادي، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي أهمية بالغة لقطاع السياحة. من أجل النهوض به باعتباره رافعة الاقتصاد الوطني يعول عليه للخروج التدريجي من التبعية لقطاع المحروقات.

وأشار وزير السياحة خلال إشرافه على مراسم تسليم الجوائز على الفائزين في مسابقة أحسن عمل في المجال السياحي بحضور عدد من أعضاء الحكومة. أن الجزائر تزخر بمقومات طبيعية ومقدرات سياحية إلى جانب إمتلاك موروث تاريخي وثقافي ثري ومتنوع وعريق.

كما شدّد الوزير على أهمية تنمية السياحة الداخلية من خلال الإرتقاء بالخدمات السياحية لمستوى تطلعات العائلة الجزائرية. وضرورة مراجعة سياسة الأسعار الحالية لخلق تنافسية حقيقية بين المستثمرين.

وتم ليلة أمس الأربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة تنظيم الطبعة الثانية لجوائز السياحة الجزائرية. تم خلالها تسليم جوائز لعدد من المتعاملين والمهنيين الذين أبدعوا بأعمالهم في ترقية وتطوير النشاط السياحي في الجزائر.

وأكد وزير السياحة على أهمية تنظيم هذه الطبعة الثانية لجوائز السياحة الجزائرية. والتي ارساها مركز التجارة الدولي بالجزائر في 2019. من اجل “تحفيز المتعاملين والمهنيين للعمل على تحسين وتطوير خدماتهم ومؤسساتهم الفندقية للنهوض بالسياحة.

وأوضح الوزير، أن الطبعة تأتي هذه السنة والعالم يتعافى تدريجيا من تداعيات الأزمة الصحية العالمية “كوفيد 19”. وما خلفته من عواقب وخيمة طالت كل الاقتصاديات العالمية بما فيها الجزائر التي حاولت التكيف مع الوضع الصعب من خلال احياء ممارسات بديلة مكملة تبتكر من خلالها النشاط وتسير الازمة خاصة في مجال السياحة.

كما اعتبر الوزير بأن توزيع هذه الجوائز على الفائزين في المسابقة ما هو إلا إقرار بالمستوى المرموق والتنافسي الذي بدا يصل إليه المتعاملون في السياحة من خلال منتوجاتهم والعروض السياحية المبتكرة والمتميزة التي أصبحوا يروجون لها في السوق السياحية الوطنية والدولية .