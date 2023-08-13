وزير السياحة في زيارة عمل إلى الطارف

يشرع وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، في زيارة عمل وتفقد على مستوى ولاية الطارف.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن الوزير سيقف على مجريات موسم الاصطياف. كما سيعاين كذلك وضعية القطاع بذات الولاية.

يشار أن والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، خلال زيارة العمل التي قادته إلى شرق البلاد أمس، وضع حجر أساس لإنجاز مشروع إزدواجية وتصحيح مسار الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية الرابط بين ولايتي تبسة وعنابة بدائرة بوشقوف.

بألأغضافة إلى وقوفه على سيرورة الأشغال بمشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدراوش ببلدية بريحان في ولاية الطارف.

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كما أشرف على تدشين المقطع المتبقي من الطريق السيار شرق-غرب، الرابط بين الذرعان بالطارف والحدود التونسية.