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وزير السياحة في زيارة عمل لولايتي سطيف وبرج بوعريريج

الوطني
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وزير السياحة في زيارة عمل لولايتي سطيف وبرج بوعريريج
بقلم إيمان عياش

يشرع وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، اليوم الإثنين، في زيارة عمل وتفقد لكل من ولايتي سطيف و برج بوعريريج.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=852279

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