وزير السياحة في زيارة عمل لولايتي سطيف وبرج بوعريريج

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تدخلت الحماية المدنية لولاية تبسة، بالحمامات، ليلة الأحد الى الإثنين لاجل حادث مرور مميت.
وحسب بيان الحماية المدنية، فقد وقع الحادث أمام محشر البلدية بالحمامات.
وتمثل الحادث…
نجحت عناصر الشرطة القضائية بامن دائرة بن مهيدي في ولاية الطارف ، في توقيف بارون يبلغ من العمر 50 سنة ، ينحدر من احد احياء…
سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، هزة أرضية بولاية الجزائر العاصمة على الساعة الـ 08:22.
الهزة قدرت شدتها بـ3.2 على سلم ريشتر، وحدد…
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