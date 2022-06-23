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قناة النهار

وزير السياحة: قدمنا كل المقومات السياحية للمستثمرين وقانون الإستثمار السياحي لن يُمَس مدة 10 سنوات

بقلم النهار أونلاين
وزير السياحة: قدمنا كل المقومات السياحية للمستثمرين وقانون الإستثمار السياحي لن يُمَس مدة 10 سنوات
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