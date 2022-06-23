قناة النهار وزير السياحة: قدمنا كل المقومات السياحية للمستثمرين وقانون الإستثمار السياحي لن يُمَس مدة 10 سنوات بقلم النهار أونلاين نشر في 23 جوان 2022 - 23:04 شارك غرِّد أرسل 22 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/87cmb اقرأ أيضا مديرة مركز بغرداية: حجز الهواتف النقالة للتلاميذ والمؤطرين والإداريين تفاديا للغش قناة النهار 12 جوان رئيس الجمهورية يدعو إلى تظافر كافة الجهود لتعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية قناة النهار 20 جوان إرتفاع محسوس في الحرارة.. طقس الأربعاء 08 جوان 2022 قناة النهار 08 جوان باك2022 :المترشحون يجمعون على سهولة موضوع اللغة العربية في كل الشعب قناة النهار 12 جوان ظاهرة البناءات الفوضوية.. تعود من ولاية بومرداس قناة النهار 23 جوان الشيخ النوي: بعد فضيحة السقي بالزيڨو بعين الدفلى..الوالي يتدخل ورئيس البلدية يكذب قبل إكتمال التحقيق قناة النهار 07 جوان صريح جدا: متى يستعمل الجزائريون جملة "الله غالب" ؟ قناة النهار 03 جوان صحة: توفير القسطرة المتقطعة لتخفيف معاناة المصابين بالمثانة العصبية قناة النهار 19 جوان مدير التربية لقسنطينة: سجلنا حالة غش واحدة وتم تطبيق الإجراءات القانونية .. قناة النهار 08 جوان الرئيس تبون: لا مكان للمال الفاسد..وسنقطع الطريق لمن تسول له نفسه مد يديه للمال العام قناة النهار 20 جوان