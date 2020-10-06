وزير السياحة: قطاع الصناعة التقليدية يجب أن يكون خلاقا للثورة

أشرف وزير السياحة، محمد حميدو، اليوم الثلاثاء، على افتتاح أشغال الجمعية العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير إن قطاع الصناعة التقليدية من القطاعات الهامة في برنامج رئيس الجمهورية لأنها إرث تاريخي يجب الحفاظ عليه.

مضيفا إن الجزائر الجديدة تتطلب إن يكون فيها قطاع الصناعة والحرف خلاقا للثروة وعامل أساسي للتخلص من التبعية.

وأورد حميدو، إن التدابير المتخذة مؤخرا ستسمح بالتكفل بالحرفيين، خاصة مايخص التمويل.

وثمن الوزير، مساهمة الحرفيين في فترة الكورونا خاصة ماتعلق بصنع الكمامات وتوزيعها.