وزير السياحة: كافة الفنادق جاهزة لاستقبال 2500 مواطن الأسبوع المقبل

قال حميد حميدو وزير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي، إنه تم إحصاء كافة الفنادق والمؤسسات الفندقية العمومية والخاصة على المستوى الوطني للتكفل الأحسن بالرعايا الجزائريين.

وأضاف الوزير في بلاطو تلفزيون “النهار”، أنه تم إحصاء 308 مؤسسة فندقية عبر 48 ولاية والتي تظم 14285 غرفة بما يعادل أكثر من 28 الف سرير جاهزة ووضعها تحت تصرف الولاة لاستقبال الرعايا الجزائريين.

وقال الوزير أنه على مستوى العاصمة تم إحصاء كل الفنادق لاستقبال 2500 مواطن الأسبوع المقبل، كما تم إعطاء تعليمات لمسؤولي الفنادق من أجل وضعها تحت تصرف الولاة في حال الحاجة إليها.