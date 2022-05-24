قناة النهار “وزير السياحة :” ماعنديش شكارة نمشي بيها و نساربي بقلم قناة النهار نشر في 24 ماي 2022 - 11:21 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 49 0 “وزير السياحة :” ماعنديش شكارة نمشي بيها و نساربي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/ghno4 اقرأ أيضا فاسألوا : شرح حديث صيام ست من شوال قناة النهار 04 ماي تيبازة: هذه تفاصيل إختفاء الحراڤة في عرض البحر..خرجو بلا ما يقولونا قناة النهار 16 ماي 43 درجة تحت الظل في هذه الولايات قناة النهار 20 ماي كمال كاكي: الجزاء من جنس العمل وواش دير راح تلقا قناة النهار 05 ماي بعد تداول فيديو "الدريفت"على الفايسبوك ..توقيف السّائق المتهوّر بالوادي قناة النهار 11 ماي طالع هابط: الشيخ النوي يرفع يده ويدعي على كل من يرمي التراب في الطريق قناة النهار 19 ماي الشاب رشدي ينهار في جنازة والدته..أدعولها قناة النهار 13 ماي "أبو عصام يمازح على المباشر .."رما عليهم الماء قناة النهار 12 ماي الأغواط: مشاتل بيع ورود الزينة مقصد الباحثين عن لمسة من الطبيعة ببيوتهم قناة النهار 19 ماي درجات حرارة قياسية مرتقبة.. طقس السبت 21 ماي 2022 قناة النهار 21 ماي