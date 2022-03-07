وزير السياحة: مراجعة أسعار الفنادق.. الإعتماد على الإقامات السياحية الشخصية

قال وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، أنه سيتم الإعتماد على أسلوب الإقامات الشخصية السياحية. لخلق التنافس وإنهاء العجز الفندقي.

وأشار وزير السياحة خلال زيارته اليوم الإثنين، إلى ولاية واد سوف، أنه توافد على الولاية 80 ألف سائح وطني وأجنبي. مشيرا إلى أن هذا الرقم لم يتحقق منذ عشرات السنوات في إطار السياحة الصحراوية.

وأكد الوزير في ذات السياق، أن وزارة السياحة ستعتمد أسلوب الإقامات الشخصية السياحية. التي تحترم الطابع الهندسي وتبرز مكونات الجزائر وتوفر المواد السياحية وتوفرها لخلق تنافس بينهما. لخلق التنافس وإنهاء العجز الفندقي. خاصة وأن الإقامات كانت حكرا عن المناطق والولايات السياحية.

كما أشار وزير السياحة، إلى أن الجزائر تملك 72 فندقا في القطاع العام. داعيا إلى مواكبة التطور الحاصل في السوق السياحي. كما أمر مدراء السياحة ومدراء الفنادق العمومية بمراجعة الأسعار بما يتماشى والسوق والمرونة في الأسعار وعدم التصلب في سعر واحد ووحيد.

كما حث وزير السياحة على ضرورة تسمية المرافق السياحية وفقا لتسميات محلية تراثية أو تسمية شهداء المنطقة. داعيا إلى أنه من الضروري أن تواكب الفندقية في القطاع العام السوق السياحي.

وكشف في ذات السياق، أنه سيتم الإنطلاق التكوين وتحسين الخدمات وجودة الخدمات. ومنه إلى التنافس في الأسعار بما يتماشى والسوق الوطني لجلب السياح الوطنيين والأجنبيين.

من جهته دعا وزير السياحة، الشركات المنتجة للتمور والتي تصدّر المنتوج. أن تصمم غلاف وعلب تصدر أيضا المنتوج المحلي للعالم على غرار الغوط و الأهرامات المقلوبة.