وزير السياحة: مراجعة الأسعار الحالية لخلق التنافسية

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، أن قطاع السياحة والصناعات التقليدية حظي باهتمام خاص من طرف الرئيس. واعتبره أحد الروافد الأساسية للإقتصاد الوطني.

وأشار وزير السياحة خلال لقاء وطني جمعه بإطارات ومدراء القطاع اليوم الثلاثاء، أنه بعد مصادقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة، أعدت الوزارة خارطة طريق لتدعيم التنسيق والرؤى ورفع مستوى الإدماج.

وأشار وزير السياحة في ذات السياق، أنه سيتم تعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع وتكريس الشفافية وتقييم الاعمال المنجزة من اجل تطوير القطاع. بالإضافة إلى الإهتمام بالسياحة الداخلية من خلال الإرتقاء بالخدمات السياحية وترقية السياحة الحموية وطنيا ودوليا.

كما شدد وزير السياحة، على ضرورة مراجعة سياسة الأسعار الحالية لخلق التنافسية بين المستثمرين. واشراك ممثليات الدبلوماسية للتعريف بالمنتوج السياحي والترويج له وتخصيص فضاءات ومعارض .

ودعا وزير السياحة، إلى ضرورة تنفيذ التعليمات التي تصدر وتطبيقها حرفيا من قبل الادارة المحلية. خاصة وأنه في وقت مضى كانت التعليمات تصدر دون تطبيقها.

وأوضح وزير السياحة، أنه سيتم مرافقة وكالات السياحة والأسفار ودعم نشاطهم. وتسهيل منح التأشيرة للسياح الأجانب، باستحداث مسارات سياحية واقطاب سياحية وتطوير المنتجات السياحية الثقافية والدينية والحموية.

كما شدد على دعم الإستثمار السياحي باعتباره محركا للتنمية والعمل على معالجة مشكلة العقار السياحي ودعم المستثمرين الجادين في الاستثمار وضع أوعية عقارية تحت تصرفهم

بالإضافة إلى تطهير العقار السياحي واسترجاع ذلك الممنوح من دون استغلال. وتشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص

وأكد وزير السياحة على تفعيل المجلس الوطني للسياحة لتنمية النشاطات السياحية. خاصة وأن مخطط عمل الحكومة قد أعطى أهمية كبيرة للصناعة التقليدية لحماية منتوجها ومكافحة التقليد والسطو على المنتجات التقليدية وتكوين المورد البشري.

كما شدد على ضرورة إيجاد آليات تدعيم وتمويل الصناعات التقليدية قصد إسهامها الدائم للحرفيين، وحتمية مواكبة التشريعات والقوانين لحركية القطاع من خلال إعداد قانون توجيهي للسياحة وتكييف النصوص التشريعية والتنظيمية مع التحولات الجديدة.