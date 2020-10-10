وزير السياحة والصناعة التقليدية من بسكرة:”سنخفض سعر النقل الجوي للجنوب إلى النصف.. والمستقبل للسياحة الإسلامية والريفية”

قال وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، إن التوجه في المستقبل القريب يرتكز على تنمية السياحة الإسلامية والريفية لما لهما من مقومات لتحسين الدخل اليومي.

وأوضح الوزير حميدو في زيارته لولاية بسكرة، بأن الجزائر تملك مؤهلات سياحية يجب الاهتمام بها وتطويرها لتكون موردا بديلا يعزّز الدخل للاقتصاد الوطني والفردي.

وأكد المتحدث بأن تأخر إنجاز بعض المشاريع الفندقية يعود لعدم كفاءة بعض مسيّريها وأهليتهم لمختلف العمليات الإدارية المتعلقة بالصفقات، مشددا على ضرورة إبعاد المسؤولين المتقاعسين في إنجاز مختلف المرافق السياحية، كما أكد على إلزامية منح الفرصة لخرّيجي الجامعات ومعاهد السياحة للتسيير.

وفي سياق حديثه عن النهوض بالسياحة الصحراوية، قال الوزير حميدو، إن الإجراءات المقبلة تشمل تخفيض سعر السفر بالطائرة من الشمال للجنوب إلى النصف، لتمكين السيّاح في الداخل والخارج من زيارة الجنوب والتمتع بالنقاط الساحرة في الصحراء، كخطوة للتعريف بالمنطقة من جهة، والتشجيع على السياحة الداخلية بدل التوجه لدول أجنبية.

وفي سياق حديثه عن تأثيرات جائحة “كورونا”، أكد المسؤول الأول على قطاع السياحة، بأن مصالح ستعوّض الوكالات السياحية التي تضررت بسبب توقف نشاطها خلال فترة توقف الرحلات.