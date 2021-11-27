وزير السياحة يؤدي واجبه الإنتخابي

أدى وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي يؤدي واجبه الانتخابي اليوم السبت، بمتوسطة ابن رشد، بدرارية بالعاصمة، في إطار الاقتراع الخاص بتجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية.

وسيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة. من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية.

هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.

كما تم صبيحة اليوم إعطاء إشارة إنطلاق عملية التصويت من خلال فتح مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية.

وتقدر الهيئة الناخبة بـ23.717.479 وبتأطير لـ1.228.580. وتحت رقابة 182.981 ملاحظ.

كما سيشارك في المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 مترشحا للمجالس الولائية.

وستجرى الإنتخابات بـ129 مكتبا متنقلا موزعا عبر 16 ولاية انطلقت قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني.

رئيس مجلس الأمة يصوت.. نوفمبر وبومدين يعودان حقيقة

كما أدى رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم السبت، واجبه الانتخابي، في اطار محليات نوفمبر 2021 في العاصمة. كما قال رئيس مجلس الأمة، في تصريحات صحفية، إن نوفمبر اليوم يعود حقيقة، ورئيس الجمهورية الأسبق، هواري بومدين يعود”. وأشار، قوجيل، إلى أن الأمل وفي البلاد و الشعب قائم”. وشدد قوجيل، على هامش الإدلاء بصوته الانتخابي، بضرورة التمسك بشعار اول نوفمبر. كما ختم “المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”. رئيس الجمهورية يؤدي واجبه الانتخابي رفقة عائلته في العاصمة أدى، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، واجبه الانتخابي، في إطار الانتخابات المحلية نوفمبر 2021. حيث صوت الرئيس تبون، في مدرسة احمد عروة في بوشاوي بالعاصمة. كما كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة حرمه وأفراد من عائلته. أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، وعلى هامش إدلائه بصوته الإنتخابي، إن الدولة الجزائرية ستعمل على مراجعة جذرية للجماعات المحلية سنة 2022.