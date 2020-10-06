وزير السياحة يؤكد على تذليل العقبات للحرفيين والقضاء على البيروقراطية

ألقى وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، كلمة بمناسبة انعقاد الجمعية العامة الانتخابية للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.

وأكد الوزير في كلمته، أنه يعتبر هذه الجمعية العامة المنتخبة قاعديا، فضاء يمثل بحق الديمقراطية التشاركية التي يعبر من خلالها الحرفي عن إرادته، وطموحاته، انشغالاته ومشاكله.

كما اعتبر الوزير هذه الجمعية العامة قوة اقتراح والشريك الأمثل للسلطات العمومية على المستوى المركزي والمحلي، لتنظيم وترقية وتطوير الصناعة التقليدية والحرف.

مضيفا في كلمته: “أخاطبكم لأحيي فيكم نضالكم ونضال من سبقوكم في سبيل أن ينال الحرفيون ما يستحقون من تسهيلات وتذليل للعقبات والقضاء على كل الحواجز و العراقيل و البيروقراطية التي تحول دون ممارستهم الفعالة لأنشطتهم”

وتاعب الوزير: “إنها الجزائر الجديدة والتي يتطلب من قطاع الصناعة التقليدية والحرف أن يكون فيها خلاقا للثروة، مساهما في القضاء على البطالة، مشاركا أساسيا في التخلص من التبعية للمحروقات وفاعلا في تنويع الاقتصاد الوطني”.

هذه القناعة تجسدت في مخطط برنامج الحكومة 2020 -2024 لدعم القطاع وحمايته من خلال تسطير جملة من الإجراءات والتدابير لتحقيق تنمية مستدامة للقطاع، يضيف الوزير.

وأوضح محمد حميدو، إنه ومن بين هذه التدابير، لا سيما في مجال التمويل المالي لإنشاء المؤسسات المصغرة.

ويأتي ذلك، من خلال إمضاء اتفاقية تعاون مع وزارة التضامن، بغرض تسهيل الحصول على قروض الوكالة الوطنية للقرض المصغر.

بالإضافة إلى اتفاقية إطار مع الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات الصغيرة، التي ستسمح بالتكفل بانشغالات الحرفيين.

موضحا أنه ومن بين مطالب الحرفيين الأساسية والمتمثلة في تمويل توسيع أنشطتهم في إطار التدابير الجديدة للوكالة الوطنية لترقية وتطوير المقاولاتية.

وتابع الوزير في كلمته: “أيتها الحرفيات، أيها الحرفيون، أوجه لكم تحية تقدير وعرفان أنكم كنتم من بين الأوائل الذين تجندوا من خلال هبتكم التضامنية لمحارية وباء كورونا كوفيد 19”.

مضيفا: “إن كل المجهودات التي بذلت ومازالت تبذل في هذا الصدد من خلال توفير الأقنعة والألبسة الواقية، ومساهماتكم الفعالة في القضاء على ندرتها في الأشهر الأولى، لخير دليل على وعي الحرفي ومدى استجاباته الفورية لنداء الوطن كلما احتاجه”.

واكد الوزير، إن الحرفي أصبح حلقة مهمة في بناء الجزائر ولبنة أساسية في النهوض بالاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، نوه الوزير بالقرارات السديدة التي اتخذها رئيس الجمهورية لصالح فئة الحرفيين المتضررين من تدابير محاربة وباء كورونا كوفيد 19.