وزير السياحة يتباحث سبل التعاون مع سفيرة تركيا

إستقبل وزير السياحة محمد علي بوغازي، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، سفيرة تركيا بالجزائر ماهينور أوزدمير غوكتا.

وحسب بيان للوزارة، فقد أعرب الطرفان عن إعتزازهما بالعلاقات الثنائية الجيدة والمتينة التي تجمع البلدين.

كما تم التطرق إلى المقومات الطبيعية والسياحية الكبيرة التي تميز الجزائر وفرص استغلالها.

وأضاف البيان، أنه تم إستعراض واقع العلاقات الثنائية وسبل تدعيم الشراكة “الجزائرية – التركية” بصفة دائمة في ميدان السياحة.

وذلك عبر تفعيل برنامج التعاون في المجال السياحي الممضى بين الوزارتين بتاريخ 26 فيفري 2018.

وأوضح البيان، أنه تم السعي لعقد إجتماع اللجنة القطاعية المشتركة المشكلة بموجب هذا التعاون في أقرب الآجال.

لتجسيد مضمونها خصوصا فيما يتعلق بالتكوين والترقية السياحية والاستثمار السياحي بغرض الدفع بالعلاقات البينية.

كما إتفق الطرفان على رفع وتيرة التعاون بين البلدين، ومواصلة الجهود لتحقيق التطلعات المشتركة، وتوسيع دائرة التعاون والشراكة لتشمل ميدان الصناعة التقليدية والعمل العائلي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.