وزير السياحة يتبرع بمواد للتعقيم ومستلزمات طبية لولاية إليزي

أخبار الجزائر
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وزير السياحة يتبرع بمواد للتعقيم ومستلزمات طبية لولاية إليزي
بقلم محمد. ش

تبرع وزير السياحة، حسن مرموري، بكمية من المساعدات الإنسانية لولاية إليزي للتصدي لتفشي فيروس كورونا.

وتمثلت الإعانات المتبرع بها من طرف الوزير ، حسب ممثليه الذين استلموا المساعدات مساء يوم أمس السبت، في مواد التعقيم ومستلزمات طبية ستوجه للمستشفيات.

بالإضافة إلى مواد غذائية مختلفة سيتم توزيعها على العائلات الفقيرة والمعوزة بتراب الولاية.

وتدخل هذه المبادرة في إطار جهود التضامن الوطني للمساهمة في محاربة فيروس كورونا بتوفير الوسائل الضرورية في المؤسسات الصحية، ومنح مساعدات غذائية للعائلات الفقيرة والمعوزة حسب الأولويات والاحتياجات.


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