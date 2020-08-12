وزير السياحة يتحادث مع السفير الإماراتي ويؤكد على توسيع سبل التعاون

تحادث وزير السياحة، محمد حميدو، بتقنية التحاضر المرئي، مع سفير الإمارات العربية المتحدة بالجزائر، يوسف سيف سباع آل علي، حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحسب بيان الوزارة على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فقد ثمّن الطرفان العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والمقومات والقدرات السياحية التي يزخران بها.

وتطرق الطرفان إلى السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز هذه العلاقات وإعطائها دفعا جديدا من خلال تحيين مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في المجال السياحي.

وأوضح البيان بأنه تمت مناقشة دفع علاقات التعاون في مجال الاستثمار السياحي والفندقي وتوسيعهما لمجالات الصناعة التقليدية والعمل العائلي، مؤكدين على أهمية بلورة برنامج عمل تجسيد فحوى المذكرة قريبا.