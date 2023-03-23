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وزير السياحة يتفقد أشغال عصرنة فندق السفير بوسط العاصمة

بقلم نادية بن طاهر
وزير السياحة يتفقد أشغال عصرنة فندق السفير بوسط العاصمة
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قام صباح اليوم الخميس، وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش، بمعاينة مدى تقدم أشغال مشروع إعادة تهيئة وعصرنة فندق السفير بوسط الجزائر العاصمة.

وحسب بيان للوزارة، أسدى الوزير، من خلال الزيارة، تعليمات صارمة لمؤسسة الانجاز والقائمين على المشروع بضرورة السهر على تسريع وتيرة الأشعال.

وأمر الوزير، باعتماد صيغة دورية الاشغال (3×8) وتدعيم ورشات العمل بالمعدات اللازمة. وكذا تعزيز عدد العمال المؤهلين قصد إحترام آجال تسليم المشروع التعاقدية وفق المعايير المتفق عليها.

وأشار الوزير، إلى الموقع الاستراتيجي الذي يتميز به هذا الفندق العتيق والذي يستلزه علينا المحافظة عليه. ودوره في تعزيز الحظيرة الفندقية للولاية.

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