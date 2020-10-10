وزير السياحة يتفقد فندق الزيبان ببسكرة ويأمر بتشبيب المسيريين

أمر وزير السياحة، محمد حميدو، بالانطلاق في اجراءات تصنيف فنادق Pouillon لادراجها ضمن التراث الوطني والذي يضم 25 فندقا.

وجاء ذلك، خلال زيارة الوزير إلى ولاية بسكرة، اليوم السبت، أين وقف على نسبة تقدم أشغال إعادة تهيئة وتجهيز فندق الزيبان بوسط المدينة.

وحسب بيان للوزارة، فمن المنتظر تسليم الشطر الأول في هذا الفندق، في 15 نوفمبر المقبل.

وأوصى الوزير، بضرورة تغيير الذهنيات في عملية التسيير وتشبيب المسيريين الفندقيين لاعطاء نفس جديد.

وخلال هذه المحطة، استمع الوزير أيضا إلى عرض حول وضعية مناطق التوسع السياحي بولاية بسكرة.