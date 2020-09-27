وزير السياحة يتفقد مشاريع قطاعه بالمدية

استهل وزير السياحة والصناعة والعمل العائلي، محمد حميدو، اليوم الاحد، زيارته إلى المدية بزيارة مقر مديرية السياحة.

وحسب ما نقلته وزارة السياحة، اليوم الأحد عبر صفحتها الرسمية، فغن الوزير تابع عرضا شاملا حول واقع القطاع في الولاية.

كما أشرف على اطلاق المنصة الرقمية للمديرية.

وأوصى وزير السياحة المسؤولين المحليين للقطاع بتسريع وتيرة التنمية السياحية لولاية المدية.

كما أمر بتكثيف الجهود وتسخير كافة الوسائل المادية والبشرية لاستغلال الإمكانيات السياحية التي تزخر بها البلاد.

وخلال الزيارة قامت حميدو بمعاينة مشروع انجاز فندق ريفي ببلدية العمارية.

المشروع يدخل في إطار دعم الدولة للاستثمار الخاص و بلغت نسبة الأشغال فيه 20 بالمائة.

وتفقد الوزير مدى تقدم المشروع امر المستثمر بتسريع وتيرة الأشغال وتسليمه في الآجال المحددة خصوصا وأن قطب العمارية بحاجة ماسة الى مثل هذه المشاريع التي ستساهم في ترقية السياحة الريفية بالولاية.