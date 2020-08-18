وزير السياحة يتفقد منشآت سياحية عمومية بالعاصمة

أجرى وزير السياحة والصناعة والعمل العائلي محمد حميد زيارة تفقدية لعدد من المنشآت السياحية العمومية بالجزائر العاصمة للوقوف على مدى احترامها لبروتوكول الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الزيارة التي قام بها وزير السياحة مساء أمس كل من فندق مازافران بزرالدة، بالإضافة غلى المركب السياحي بزرالدة و الشواطئ المحاذية له.

وجاءت هذه الزيارة في إطار المتابعة والوقوف على مدى التزام المؤسسات السياحية العمومية لتطبيق البروتوكول الصحي واستعدادها لاستقبال السوائح والزبائن و التقيد بتوصيات اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا.