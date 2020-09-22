وزير السياحة يثمن جهود الحرفيين في التصدي للأزمة الصحية

قام وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد حميدو، في مستهل زيارته إلى وهران، بزيارة معرض خاص بالصناعة التقليدية والحرف.

وحسب بيان لوزارة السياحة، خصص هذا المعرض الذي أقيم بحي الصباح في بلدية بئر الجير، لمنتجات المرأة الريفية الوهرانية.

وعاين الوزير بذات المكان، ورشة لإنتاج الأقنعة الواقية ومنتوجات حرفية أخرى متعلقة ببرنامج دعم الوزارة لبرنامج الدولة في التصدي لوباء كوفيد 19.

وثمن الوزير خلال هذ المناسبة، الجهود التي يقوم بها الحرفيون عبر الوطن في التصدي للأزمة الصحية.

مؤكدا حرص الدولة على مرافقتهم ومساندتهم، وتقديم المزيد من الدعم في سبيل ترقية نشاطهم المعول عليه كقطاع منتج وخلاق للثروة.

كما عرفت الزيارة تنظيم ورشة حية خاصة باللباس التقليدي “البلوزة الوهرانية”.