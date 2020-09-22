وزير السياحة يثمن جهود الحرفيين في التصدي للأزمة الصحية

الوطني
  • -
  • 0
وزير السياحة يثمن جهود الحرفيين في التصدي للأزمة الصحية
بقلم نادية بن طاهر

قام وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد حميدو، في مستهل زيارته إلى وهران، بزيارة معرض خاص بالصناعة التقليدية والحرف.

وحسب بيان لوزارة السياحة، خصص هذا المعرض الذي أقيم بحي الصباح في بلدية بئر الجير، لمنتجات المرأة الريفية الوهرانية.

وعاين الوزير بذات المكان، ورشة لإنتاج الأقنعة الواقية ومنتوجات حرفية أخرى متعلقة ببرنامج دعم الوزارة لبرنامج الدولة في التصدي لوباء كوفيد 19.

وثمن الوزير خلال هذ المناسبة، الجهود التي يقوم بها الحرفيون عبر الوطن في التصدي للأزمة الصحية.

مؤكدا حرص الدولة على مرافقتهم ومساندتهم، وتقديم المزيد من الدعم في سبيل ترقية نشاطهم المعول عليه كقطاع منتج وخلاق للثروة.

كما عرفت الزيارة تنظيم ورشة حية خاصة باللباس التقليدي “البلوزة الوهرانية”.

وزير السياحة

وزير السياحة

وزير السياحة


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=890548

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com