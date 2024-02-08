وزير السياحة يدشن فندق العزيز روايال 4 نجوم بورقلة

أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش على تدشين فندق العزيز روايال 4 نجوم بولاية ورقلة.

وبالمناسبة أكد الوزير أن مثل هذه الإستثمارات التي تعتبر إضافة قوية للحظيرة الفندقية بعاصمة الواحات ورقلة.

وخص هذه الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية ورقلة سمحت بتدشين فندقين تابعين للقطاع الخاص. بمقاييس دولية مصنفان في خانة 4 نجوم بقدرة استيعاب تفوق 400 سرير. وهذا الأمر هو نتيجة سياسة الدولة الرشيدة المعتمدة لدعم وتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة.

وأضاف الوزير أن الفندقين سيمكنان من خلق مناصب شغل للشباب وخريجي المعاهد.

كما سيساهمان في تعزيز الحظيرة الفندقية للولاية والمساهمة في ترقية السياحة الحضرية.