وزير السياحة يدعو إلى تكثيف التكوين لتزويد القطاع باليد العاملة المتخصصة

قام وزير السياحة محمد حميدو، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية للمدرسة الوطنية العليا للسياحة، بمناسبة الدخول المهني الجديد.

وحسب بيان للوزارة، فقد عبر الوزير، عن ارتياحه للظروف الجيدة المعدة لاستقلال الطلبة وذلك بالإحترام الصارم للبروتوكول الصحي.

وتجول حميدو، عبر مختلف أجنحة المدرسة ووقف على ظروف الاقامة والتمدرس.

وأكد الوزير، على الأهمية البالغة التي توليها الوزارة في مخطط عملها إلى مجال التكوين باعتباره هدفا جوهريا.

بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات التكوينة في تجسيد هذه الاستراتيجية لتوفير يد عاملة وإطارات مؤهلين في المجال.

وذلك بما يتماشى مع التطورات التي يعرفها القطاع ومعايير التكوين على الصعيدين الوطني والدولي.

وأكد الوزير، إن مصالحه ستعمل على مرافقة المؤسسات التكوينية تحت الوصاية لترقية برامجها التكوينية وتثمين الموارد البشرية.

كما دعا الوزير، لتكثيف فرص التكوين من أجل تزويد المؤسسات السياحية والفندقية وكل نشاطات الحقل السياحي بيد عاملة مختصة.

وكذا تنمية الموارد البشرية بما تتطلبه السوق السياحية.

وثمن حميدو، الجهود المبذولة من طرف القائمين على المدرسة لترقية التكوين السياحي وتحسين ظروف الاقامة والتمدرس.