وزير السياحة يدعو الحرفيين إلى التسويق الإلكتروني للترويج لمنتجاتهم

دعا وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، الحرفيين إلى الإعتماد على التسويق الإلكتروني في عملية الترويج لمنتجاتهم.

وأكد الوزير بعد استماعه لانشغالات الحرفيين بالمعرض المقام بمتحف السجاد ببلدية بابار خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية خنشلة. أن الحرفيين مطالبين بمواكبة التطور الحاصل في العالم واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي. ومختلف المنصات الإلكترونية من أجل إنجاح عملية الترويج لمختلف منتجاتهم.

وأفاد في هذا السياق، بأن مختلف الناشطين في مجال صناعة المنتجات التقليدية مدعوون للإشهار لمختلف المنتجات عبر الإنترنت تماشيا ومتطلبات التجارة الحالية. إضافة إلى التنسيق مع غرف الصناعة التقليدية المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن لتسجيل حضورهم في المعارض الوطنية. والاستفادة من عرض منتجاتهم على مستوى الهياكل الفندقية.

وأوضح وزير السياحة، أن الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار قد وضعت تحت تصرف المستثمرين أرضية رقمية تطلعهم عند الولوج إليها على عديد المزايا في المجال السياحي عبر مختلف ولايات الوطن.

كما أبدى ، لدى استماعه لعرض حول مدى تقدم أشغال إنجاز متحف السجاد ببلدية بابار، إعجابه بهذا الصرح الذي بلغت به نسبة الاشغال ال 89 بالمائة.

وشدد على أهمية استكمال الأشغال المتبقية والمتمثلة في الربط بمختلف الشبكات في آجال لا تتجاوز الأسبوعين حتى يتم وضع المتحف حيز الخدمة .

وذكر في هذا الإطار بأن تجسيد هذا المشروع جاء ليلبي مطالب الحرفيين بهذه المنطقة لاسيما أن زربية بابار معروفة على الصعيدين الوطني والدولي ودمغها سيسمح بالترويج لها وتسويقها على نطاق أوسع.

وأبرز الوزير في تصريح صحفي ، عقب معاينته لورشة إعادة تهيئة منطقة التوسع السياحي حمام الصالحين ببلدية الحامة. بأن إتمام إنجاز مشاريع القطاع التي تدخل ضمن البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفائدة ولاية خنشلة. سيسمح لها بامتلاك فضاءات للراحة والاستجمام وهياكل موجهة للإستثمار السياحي. وترويج وتسويق المنتج التقليدي لاسيما زربية بابار مما سيؤهلها لتكون قطبا سياحيا بامتياز”.