وزير السياحة يدعو القطاع الخاص لطرح مقترحاته وأفكاره ويؤكد: “سنرافقه”

دعا وزير السياحة، محمد حميدو، الفاعلين في القطاع الخاص لطرح مقترحاتهم وأفكارهم، مؤكدا احتوائهم ومرافقتهم.

وقال وزير السياحة إن المسعى من خلال الاتفاقية الموقعة مع وزارة الثقافة، هو إعطاء لمسة إضافية على المنتوج السياحي.

وأفاد وزير السياحة أن المسعى من هذا هو تطويره للتكيف مع متطلبات الحياة.

وأوضح المتحدث أن هذه الاتفاقية ستشمل 10 فنادق عمومية كمرحلة أولى وستحتضن نشاطات ثقافية وسياحية دون خرق البروتوكول الصحي لكورونا.

كما ستمنح هذه الأخيرة، الفرصة للفنانين لممارسة أنشطة بهذه الفنادق- يضيف محمد حميدو-.

وقال إن الاعتماد على الفنون المتعددة الاختصاصات له دور مهم في ترقية السياحة، وكذا منح فرصة لشبابنا المبدع لإفراغ طاقاته.

وأكد أن سياسة الدولة في الجزائر الجديدة تولى أهمية كبرى للتعاون بين القطاعات الوزارية.