وزير السياحة يستقبل الشركاء الاجتماعيين وممثلي مهنيي القطاع

استقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، عددا من الشركاء الاجتماعيين وممثلي مهنيي القطاع، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أنه “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية لتعزيز التشاور وتنسيق الجهود مع الشركاء الاجتماعيين”. و”ممثلي مهنيي القطاع، استقبل حمادي، رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة”. “المدير العام لكلوستر سياحة ورئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السياحة”.

كما يندرج هذا اللقاء، يضيف المصدر، في إطار “اللقاءات الدورية التي أقرها وزير السياحة لتكون فضاء لتوحيد الرأي”. و”تقييم الانجازات باعتبار ذات الشركاء حلقة وصل أساسية بين القطاع ومختلف المتعاملين”.

وسمحت اللقاءات بـ”الاستماع لمختلف الانشغالات المطروحة من قبل التنظيمات المهنية”. حيث أكد الوزير بالمناسبة، على “ضرورة توحيد الجهود للمضي قدما نحو بناء صناعة سياحية واعدة ومستدامة. كما “استعرض معهم خارطة الطريق المسطرة للسنة الجارية”. داعيا “إياهم المشاركة الفعلية في تجسيد إستراتيجية القطاع ودعم ومواكبة الحركية المتسارعة التي يعرفها”.

وثمن الشركاء الاجتماعيين كل ما تم انجازه خلال سنة 2022. معبرين عن دعمهم للمجهودات المبذولة من طرف الوزارة لترقية السياحة في بلادنا.