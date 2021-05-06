وزير السياحة يستقبل سفير مصر في الجزائر

استقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد علي بوغازي، اليوم الخميس، سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر أيمن مشرفة.

وتطرق وزير السياحة، مع السفير إلى سبل تعزيز العلاقات الجزائرية المصرية في ميدان السياحة و الصناعة التقليدية وتدعيمها.

وأعرب الطرفان على أهمية الانطلاق الفعلي بتجسيد البرنامج التنفيذي الثنائي، وتفعيل كل اتفاقيات التعاون المبرمة لترقية الشراكة في المجال.

ومن خلال المحادثات، أكد الطرفان بضرورة العمل لتطوير التعاون البيني وتبادل الخبرات لاسيما بمجال التكوين والتدريب الفندقيين.

بالإضافة إلى الترويج والتنشيط السياحي وتشجيع الاستثمار السياحي والفندقي، وتعزيز العلاقات بين مختلف الهيئات والمتعاملين لكلا البلدين.

واتفق الطرفان بضرورة العمل سويا للدفع بالعلاقات الثنائية، وترقية الشراكة الجزائرية -المصرية بميدان السياحة والصناعة التقليدية، بما يخدم المصلحة المشتركة.