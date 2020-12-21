وزير السياحة يستلم رسالة مكتوبة موجهة من طرف نظيره الكوبي

استقبل وزير السياحة محمد حميدو، اليوم الإثنين، سفير الجمهورية الكوبية بالجزائر، أرماندو فيرغارا بوينو.

وحسب بيان للوزارة، سلم السفير رسالة مكتوبة موجهة من طرف وزير السياحة الكوبي مرفوقة ببرنامج عمل.

فقد تباحث الطوفان حول سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون في القطاع.

هذا وعبر الطرفان، عن اعتزازهما بالعلاقات العريقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وشددا على ضرورة الدفع بها في مجال السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.

وأكد الوزير، على ضرورة تفعيل برنامج التعاون المبرم بين البلدين في المجال السياحي وتحديد جدول عملي لتجسيده.

بالإضافة إلى العمل سويا من أجل ترقية العلاقات الجزائرية-الكوبية، لاسيما في مجال السياحة العلاجية، الحموية،التاريخية والسياحة الايكولوجية.

وكذا تشجيع خلق شراكة فعالة بين مختلف المتعاملين السياحيين لكلا البلدين.

كما دعا حميدو إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الصناعة التقليدية خاصة فيما تعلق بدباغة الجلود، والنقش على الخشب.

ومن جهته، عبر السفير على رغبة بلاده في ترقية العلاقات الثنائية.

وعرض السفير، جملة من المقترحات والتي تقدم بها الطرف الكوبي، بهدف توسيع مجالات الشراكة والتعاون وترقية برنامج العمل المشترك في القطاع.

مؤكدا على أهمية خلق ديناميكية وتعزيز التعاون في مجال التكوين وتبادل الخبرات في التسيير السياحي والفندقي والسياحة العلاجية والطبية والصناعة التقليدية.

وكذا التنسيق من أجل تنظيم رحلات استكشافية والمشاركة في التظاهرات المنظمة في كلا البلدين، بعد تحسن الوضعية الوبائية.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على مواصلة الجهود وتكثيفها من أجل وضع الآليات الكفيلة للدفع بالعلاقات الثنائية وترقيتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.