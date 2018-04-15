وزير السياحة: يشدد على ضرورة احترام آجال التسليم والنوعية في المؤسسات الفندقية

شدد وزيرالسياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود اليوم الأحد، على ضرورة احترام آجال التسليم والنوعية في المؤسسات الفندقية .

وخلال زيارته لعدد من مشاريع تهيئة المؤسسات الفندقية بالعاصمة أعطى عليمات صارمة للتقيد بآجال تسليم هذه المؤسسات الفندقية.

ومع الحرص على مراعاة نوعية الأشغال والمحافظة على طابعها المعماري.

وحسب بيان الوزارة، أن بن مسعود الح على “ضرورة المتابعة الدائمة والمستمرة لمكاتب الدراسات”المكلفة بمراقبة سيرعمل هذه الورشات.

كما تنقل الوزير، في أول خرجة له الى ورشات تهيئة كل من فندقي السفيروألبرت الأول، ومركزالمعالجة بمياه البحروميناء النزهة بسيدي فرج.