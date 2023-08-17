وزير السياحة يشدد على ضرورة عصرنة جناح الإيواء بالمحطة المعدنية لحمام بوحجر

شدد وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش، بعين تموشنت. على ضرورة الشروع في أقرب وقت في أشغال إعادة تأهيل وعصرنة جناح الإيواء بالمحطة المعدنية لبلدية حمام بوحجر بذات الولاية.

وخلال معاينته لهذه المحطة المعدنية وجه الوزير تعليمات. للإنطلاق في أقرب وقت ممكن في أشغال إعادة تأهيل وعصرنة جناح الإيواء. بالبدء أولا بالبنغالوهات لهذا المرفق السياحي التابع للقطاع العمومي لا سيما وأن الدراسة التقنية الخاصة بذات المشروع جاهزة.

و ذكر أن الزبائن الذين يقصدون المحطة المعدنية لحمام بوحجر يبحثون أساسا على الجناح الطبي والإيواء. مما يستدعي الشروع في عصرنة أجنحة الإيواء كأولويةخاصة و أن مشروع إعادة تأهيل الجناح الطبي. إنتهت به الأشغال وفق معايير عصرية ودخل حيز الخدمة على أن يتم التكفل بالأجنحة الأخرى المتبقية على مراحل تبعا لسلم الأولويات.

يشار أن هذه المحطة المعدنية تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 19 هكتارا. وتتوفر على عدة مرافق خدماتية وأخرى طبية إضافة إلى جناح للإيواء بفندق. بطاقة إستيعاب تقدر ب60 سريرا و 81 شقة في شكل بنغالوهات. حسب الشروحات المقدمة من طرف مسؤولي مؤسسة التسيير السياحي لتلمسان المشرفة على تسيير ذات المرفق.

و من جهة ثانية، عاين الوزير فندق “الباخرة” ببلدية تارقة الذي يتوفر على مركز للمعالجة بمياه البحر ومن المزمع أن يدخل حيز الإستغلال قريبا لدعم الخدمات التي توفرها ذات المؤسسة الفندقية في إطار ترقية السياحة الطبية إضافة إلى السياحة الإستجمامية.

وزير السياحة يعاين سير موسم الإصطياف بعين تموشنت

عاين وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش، سير موسم الإصطياف بعدد من المؤسسات الفندقية الواقعة عبر بلديات بوزجار و تارقة و أولاد بوجمعة، قائلا: “لاحظنا أن الخدمات الموفرة جيدة و المصطافين راضيين بالخدمات حيث أصبحت ولاية عين تموشنت الساحلية مقصدا و قطبا سياحيا بإمتياز”.

و طاف الوزير أيضا على أجنحة معرض للمنتوجات الحرفية بساحة 9 ديسمبر1960 بمدينة عين تموشنت يتيح لعدد من الحرفيين إبراز أعمالهم في مجالات صناعة الأواني الفخارية و الألبسة و الحلي التقليدية حيث حث الوزير على “ضرورة مرافقة الحرفيين في مجال الترويج لمنتوجاتهم وإستحداث فضاءات لذلك على مستوى المؤسسات الفندقية للترويج لها على مدار السنة”.